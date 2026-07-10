La Francia ha battuto il Marocco e si è qualificata per la semifinale dei Mondiali. Mbappè ha sbagliato un rigore prima di segnare il gol che ha sbloccato la risultato, mentre Dembelè ha segnato il secondo gol. Ora, tra le possibili avversarie ci sono la Spagna e il Belgio. La partita si è svolta a Boston, negli Stati Uniti.

Mbappè sbaglia un rigore e poi sblocca la gara, Dembelè firma il 2-0: ora una fra Spagna e Belgio BOSTON (STATI UNITI) - La Francia vola in semifinale ai Mondiali. La selezione di Deschamps, diventato l'allenatore con più panchine (25) - al pari di Helmut Schon - nella storia della Coppa del Mondo, batte 2-0 il Marocco nel primo quarto di finale a Boston. Succede tutto nel secondo tempo al Gillette Stadium, con Mbappé (60') e Dembélé (66') che confezionano la qualificazione. Superiorità totale dei Bleus, che hanno mantenuto il controllo del gioco dall'inizio alla fine. Mbappé - salito a quota 8 marcature nella competizione raggiungendo Messi - e compagni attendono in semifinale (14 luglio, ore 21) la vincente della sfida tra Spagna e Belgio, in campo domani. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - La Francia batte anche il Marocco, è in semifinale

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Prancis vs Maroko! Duel Ulangan Semifinal

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