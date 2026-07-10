La Francia liquida il Marocco come se fosse una squadretta da amichevole estiva

Da ilnapolista.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La nazionale francese ha battuto il Marocco con un risultato che appare nettamente superiore rispetto alle prestazioni delle altre squadre. La differenza di livello tra le due squadre è evidente, anche se non si può prevedere l’esito di un torneo. La storia del calcio mostra come spesso le squadre favorite possano uscire sconfitte, indipendentemente dal risultato di questa partita.

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È impressionante la differenza tra la Francia e le altre. Questo non vuol dire che alla fine vinca la Nazionale di Deschamps. Perché la storia del calcio è piena di strafavoriti che vanno a sbattere. Ma Francia-Marocco è stata un’altra dimostrazione di superiorità calcistica. È stato come aver assistito a una di quelle amichevoli estive. Non diciamo di fine luglio ma di inizio agosto sì. Tra una squadra di Serie A e una di centro-classifica in Serie B. E stiamo parlando della più forte Nazionale africana. Il Marocco all’esordio ha fatto soffrire il Brasile (che sì è stato eliminato dalla Norvegia ma è pure sempre il Brasile). Il Marocco è arrivato in semifinale quattro anni fa e venne sconfitto dalla Francia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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FRANCIA e MAROCCO, oltre il calcio! | DIARIO MONDIALE Ep.10

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