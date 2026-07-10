La Francia liquida il Marocco come se fosse una squadretta da amichevole estiva
La nazionale francese ha battuto il Marocco con un risultato che appare nettamente superiore rispetto alle prestazioni delle altre squadre. La differenza di livello tra le due squadre è evidente, anche se non si può prevedere l’esito di un torneo. La storia del calcio mostra come spesso le squadre favorite possano uscire sconfitte, indipendentemente dal risultato di questa partita.
È impressionante la differenza tra la Francia e le altre. Questo non vuol dire che alla fine vinca la Nazionale di Deschamps. Perché la storia del calcio è piena di strafavoriti che vanno a sbattere. Ma Francia-Marocco è stata un’altra dimostrazione di superiorità calcistica. È stato come aver assistito a una di quelle amichevoli estive. Non diciamo di fine luglio ma di inizio agosto sì. Tra una squadra di Serie A e una di centro-classifica in Serie B. E stiamo parlando della più forte Nazionale africana. Il Marocco all’esordio ha fatto soffrire il Brasile (che sì è stato eliminato dalla Norvegia ma è pure sempre il Brasile). Il Marocco è arrivato in semifinale quattro anni fa e venne sconfitto dalla Francia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
FRANCIA e MAROCCO, oltre il calcio! | DIARIO MONDIALE Ep.10
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