È impressionante la differenza tra la Francia e le altre. Questo non vuol dire che alla fine vinca la Nazionale di Deschamps. Perché la storia del calcio è piena di strafavoriti che vanno a sbattere. Ma Francia-Marocco è stata un’altra dimostrazione di superiorità calcistica. È stato come aver assistito a una di quelle amichevoli estive. Non diciamo di fine luglio ma di inizio agosto sì. Tra una squadra di Serie A e una di centro-classifica in Serie B. E stiamo parlando della più forte Nazionale africana. Il Marocco all’esordio ha fatto soffrire il Brasile (che sì è stato eliminato dalla Norvegia ma è pure sempre il Brasile). Il Marocco è arrivato in semifinale quattro anni fa e venne sconfitto dalla Francia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La Francia liquida il Marocco come se fosse una squadretta da amichevole estiva

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FRANCIA e MAROCCO, oltre il calcio! | DIARIO MONDIALE Ep.10

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