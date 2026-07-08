Durante il matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce, sono state pubblicate alcune foto che mostrano Brad Pitt in atteggiamenti affettuosi con Ines de Ramon. I due sono stati catturati mentre si scambiavano sguardi intensi e sorrisi complici, evidenziando una forte intesa tra loro. Le immagini sono state condivise tra gli invitati e hanno attirato l’attenzione di chi segue le storie di celebrità.

In mezzo alle mille immagini regalate dal matrimonio dell’anno, quello tra Taylor Swift e Travis Kelce, ce ne sono due che hanno fatto sospirare le appassionate di storie d’amore hollywoodiane. Protagonisti Brad Pitt e la compagna Ines de Ramon, immortalati in pose piene di complicità poco prima di varcare le porte del Madison Square Garden. Dopo quasi quattro anni insieme, la coppia ha scelto quella serata da sogno per diventare, finalmente, “ufficiale” sui social. Brad Pitt e Ines de Ramon, gli sli scatti carichi di intesa al matrimonio di Taylor Swift. A pubblicare le foto, lunedì 6 luglio, è stata l’hairstylist della coppia, Laurie Zanoletti, che le ha accompagnate con una didascalia tenerissima, definendoli i suoi “innamorati preferiti”. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Brad Pitt romantico con Ines de Ramon, gli scatti ricchi di intesa al matrimonio di Taylor Swift

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Brad Pitt and Ines de Ramon Date Night (After Maddox Snub Rumors)

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