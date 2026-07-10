La Fiorentina guarda in casa Parma idea Bernabé con lo scambio | CM

La Fiorentina sta valutando un possibile scambio con il Parma, con l’obiettivo di rafforzare la rosa. La società viola ha già portato in squadra Viery, Dragusin e Atta durante questa sessione di mercato. La proposta riguarda un giocatore del Parma, con l’ipotesi di portare in Toscana Bernabé. La trattativa è in fase preliminare e non ci sono ancora dettagli ufficiali.

La Fiorentina guarda in casa Parma per rinforzare la propria rosa ancora una volta in questa sessione di calciomercato. Dopo gli arrivi di Viery, Dragusin e di Atta, i viola non vogliono fermarsi qui. Bernabe nel mirino della Fiorentina (Ansa Foto) – calciomercato.it Da tempo la Fiorentina ha messo nel mirino Bernabé del Parma per sistemare il proprio centrocampo, con i viola che, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, sarebbero disposti a mettere sul piatto il cartellino di Jacopo Fazzini, molto gradito ai ducali e che rischia di non trovare molto spazio in viola. Le parti potrebbero incontrarsi a stretto giro di posta per parlare dell’affare con la Fiorentina che, in alternativa, sarebbe disposta a mettere sul piatto il cartellino di uno tra Sohm e Brescianini. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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