Bernabé nel mirino della Fiorentina assalto in casa Parma

La Fiorentina ha presentato un'offerta per Adrian Bernabé, che si trova attualmente in prestito al Parma. La società viola sta cercando rinforzi per migliorare la rosa e rilanciarsi dopo una stagione difficile, conclusa con la squadra che si è salvata solo nelle ultime giornate. Bernabé, attaccante, è al centro delle trattative tra i due club, con l'intenzione di portarlo a Firenze.

Adrian Bernabé è finito nel mirino della Fiorentina che è alla ricerca di nuove pedine per cercare di rilanciarsi dopo una stagione complicata che ha visto i viola uscire dalla zona pericolosa della classifica solo nel finale del campionato. Bernabe nel mirino della Fiorentina (Ansa Foto) – calciomercato.it A breve sarà ufficializzato l’arrivo di Fabio Grosso sulla panchina della squadra viola con il tecnico del Sassuolo che lavorerà a stretto contatto con Fabio Paratici per cercare di trovare i giusti rinforzi da portare all’interno della Fiorentina. Stando a quanto riportato da Fiorentinauno.com uno dei nomi caldi sarebbe quello di Adrian Bernabé, centrocampista del Parma che, salvo alcuni infortuni che ne hanno frenato la scorsa stagione, si è messo in mostra come uno dei migliori nel suo ruolo in Serie A. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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