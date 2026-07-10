la fiorentina guarda in casa milan spunta terracciano per la difesa

La Fiorentina sta valutando l'acquisto di Filippo Terracciano, portiere attualmente al Milan, per rinforzare il reparto difensivo. La società viola ha mostrato interesse per il giocatore, considerandolo un possibile rinforzo per la rosa di Fabio Grosso. Non ci sono ancora dettagli ufficiali sull'eventuale trasferimento o sui tempi dell'operazione. Terracciano potrebbe lasciare il Milan dopo aver già vestito la maglia della Fiorentina in passato.

Filippo Terracciano potrebbe salutare di nuovo il Milan con la Fiorentina che ha messo nel mirino il jolly difensivo per rinforzare la rosa a disposizione di Fabio Grosso. Filippo Terracciano nel mirino della Fiorentina (Ansa Foto) – calciomercato.it Secondo quanto affermato da Milanlive.it la Fiorentina avrebbe messo nel mirino Filippo Terracciano, difensore del Milan che appare in uscita dai rossoneri in vista della prossima stagione. Tornato dal prestito alla Cremonese che aveva l’obbligo di riscatto in caso di salvezza, il classe 2003 è pronto a mettersi a disposizione di Ruben Amorim nel ritiro rossonero, con l’obiettivo di riuscire a conquistare una permanenza in rossonero per l’inizio del campionato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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