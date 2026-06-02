Filippo Terracciano torna al Milan ma può finire alla Fiorentina | la situazione

Da calciomercato.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Filippo Terracciano non sarà riscattato dalla Cremonese e tornerà al Milan questa estate. La Fiorentina ha manifestato interesse e potrebbe fare un'offerta ai rossoneri per il portiere.

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Filippo Terracciano non sarà riscattato dalla Cremonese e tornerà al Milan durante l’estate. Sul calciatore, però, ci sarebbe già l’interesse della Fiorentina, pronta a fare un’offerta ai rossoneri. Filippo Terracciano pronto a tornare al Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it Secondo quanto riportato da Fiorentinauno.com, il jolly difensivo potrebbe passare in viola durante l’estate con Fabio Grosso che potrebbe utilizzarlo in diverse zone del campo. Passato in prestito alla Cremonese durante la scorsa estate in prestito (con obbligo di riscatto in caso di salvezza), il classe 2003 è alla ricerca di una nuova esperienza in Serie A dopo una buona stagione a livello personale con i grigiorossi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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