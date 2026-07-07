Donna di 59 anni trovata morta in casa dal figlio a Sanremo | il figlio sottoposto a fermo per omicidio

Da fanpage.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna di 59 anni è stata trovata morta nella sua abitazione a Sanremo dal figlio, che ha chiamato i soccorsi perché non riusciva ad entrare. Sul corpo sono stati riscontrati segni di violenza al collo e ai polsi. La polizia ha fermato il figlio, un uomo di 20 anni, con l’accusa di omicidio. Le forze dell’ordine stanno indagando, con l’ipotesi di strangolamento al momento al vaglio.

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Il ventenne è rincasato ma non riusciva a entrare e ha chiamato i pompieri facendo la terribile scoperta. Sul corpo della donna sono stati riscontrati segni di violenza al collo e ai polsi, tra le ipotesi al vaglio vi è quella dello strangolamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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