La crisi di mezza età esiste davvero? Perché nasce cosa comporta e come si affronta

Stiamo parlando della popolazione degli USA. Quindi i dati non possono essere immediatamente trasferibili in altri Paesi. Ma questo non significa che si sia di fronte ad un trend da valutare con attenzione, stando almeno a quanto riporta una ricerca pubblicata su Current Directions in Psychological Science, coordinata da Frank J. Infuma dell’Università Statale dell’Arizona. Cosa emerge? Sostanzialmente che gli americani nella mezza età sono più soli, più depress i e presentano problemi di memoria e salute peggiori rispetto alle generazioni precedenti. I motivi? Alla base di tutto ci sarebbero le crescenti difficoltà economiche, la debolezza del supporto sociale e lo stress cronico potrebbero spiegare perché gli USA stiano rimanendo indietro rispetto ad altre nazioni ricche. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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La crisi dei 30 anni: quello che nessuno ti dice (e io sto vivendo adesso)

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