Il governo ha ufficializzato un deficit al 3,07% del Pil nel Documento di Finanza Pubblica, superando così la soglia del 3,1%. Questa situazione impedirà all’Italia di chiudere in anticipo la procedura di infrazione europea, che invece sarebbe stata possibile con un deficit inferiore. La decisione potrebbe avere ripercussioni su possibili riduzioni delle tasse e sull'età di pensionamento, ma il quadro ufficiale si limita a questi numeri senza ulteriori dettagli.

Roma, 22 aprile 2026 – Questione di decimali. Fatto sta che, con il deficit inchiodato al 3,1% del Pil (3,07 per l’esattezza), messo nero su bianco nel Documento di Finanza Pubblica varato dal governo, l’Italia dovrà dire addio alla chiusura della procedura di infrazione con un anno di anticipo. Uno scenario che, di fatto, potrebbe complicare le cose in vista della prossima Finanziaria, quando bisognerà ancora lavorare per sistemare i conti pubblici e farli rientrare nella traiettoria di risanamento prevista da Bruxelles. Insomma, si prepara un’altra manovra economica al ribasso e nel segno del rigore, più o meno come quelle approvate dal governo dal suo insediamento.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Cosa comporta un deficit sopra il 3%? A rischio taglio delle tasse e calo dell’età pensionabile, verso una manovra al ribasso

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