La crisi di Laura Pausini | quinto anno in rosso dal 2020 crolla il fatturato della sua Gente edizioni musicali Ma la sorella Silvia | nel 2026 svolteremo

Per la quinta volta negli ultimi sei anni Laura Pausini chiude il bilancio della sua società musicale, Gente edizioni musicali, in rosso. Nel 2025 la perdita è stata di 1,158 milioni di euro, un pizzico inferiore a quella dell’anno precedente (era stata di 1,228 milioni), ma dall’anno della pandemia in poi solo il 2023 è riuscito a mettere da parte un piccolo utile di 162 mila euro. I ricchi guadagni messi da parte negli anni precedenti hanno assorbito ogni anno le perdite, ma il patrimonio netto ora è sceso a 3,731 milioni di euro e se non si invertirà il trend negativo resta poca benzina per compensare altre perdite. La sorella Silvia è ottimista: tagliati i costi e con nuovi sponsor il 2026 sarà positivo. 🔗 Leggi su Open.online

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CARLO CONTI: BRUTTISSIMA NOTIZIA A SANREMO 2026...

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