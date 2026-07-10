La crisi di Laura Pausini | quinto anno in rosso dal 2020 crolla il fatturato della sua Gente edizioni musicali Ma la sorella Silvia | nel 2026 svolteremo
Nel 2025, il fatturato di Gente Edizioni Musicali è diminuito ancora, segnando il quinto anno consecutivo di perdita dal 2020. La società musicale di Laura Pausini chiude il bilancio in rosso. La sorella, invece, prevede una svolta nel 2026.
Per la quinta volta negli ultimi sei anni Laura Pausini chiude il bilancio della sua società musicale, Gente edizioni musicali, in rosso. Nel 2025 la perdita è stata di 1,158 milioni di euro, un pizzico inferiore a quella dell’anno precedente (era stata di 1,228 milioni), ma dall’anno della pandemia in poi solo il 2023 è riuscito a mettere da parte un piccolo utile di 162 mila euro. I ricchi guadagni messi da parte negli anni precedenti hanno assorbito ogni anno le perdite, ma il patrimonio netto ora è sceso a 3,731 milioni di euro e se non si invertirà il trend negativo resta poca benzina per compensare altre perdite. La sorella Silvia è ottimista: tagliati i costi e con nuovi sponsor il 2026 sarà positivo. 🔗 Leggi su Open.online
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