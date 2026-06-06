Alfonso Signorini crolla il fatturato | conti in rosso per la sua società Callas55

Nel 2025, la società di Alfonso Signorini, Callas55, ha registrato un calo del fatturato e ha chiuso l’anno con una perdita. I conti sono in rosso, con una diminuzione significativa degli introiti rispetto all’anno precedente. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle cause di questa situazione finanziaria negativa, né sono state annunciate misure correttive o interventi per il futuro.

Il 2025 si è rivelato un anno finanziariamente drammatico per gli affari privati di Alfonso Signorini. I bilanci della sua Callas55 srl registrano una netta contrazione, specchio di un periodo complesso che ha visto il conduttore e giornalista al centro di forti tensioni mediatiche, culminate con. 🔗 Leggi su Today.it

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