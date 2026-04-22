Durante un concerto a Lima, in Perù, la cantante italiana ha deciso di fermare la performance e rivolgersi al pubblico delle prime file. Con un tono diretto, ha commentato il comportamento di alcuni spettatori, sottolineando che avevano pagato molto per i biglietti ma non conoscevano le canzoni. L'interruzione ha suscitato attenzione tra gli spettatori e i presenti, che hanno assistito a un episodio insolito durante l’evento musicale.

Ravenna, 22 aprile 2026 - “ Fermiamoci un attimo”. A Lima, in Perù, Laura Pausini interrompe il concerto nel pieno dell’esibizione e si rivolge direttamente al pubblico delle prime file. Quelle con i biglietti più costosi, ma anche quelle che, in quel momento, appaiono meno coinvolte. Il clima cambia in pochi secondi, trasformando una serata da tutto esaurito in un caso destinato a far discutere. L’episodio risale a sabato scorso, il 18 aprile, e si inserisce nel nuovo tour internazionale della cantante, partito dopo il successo della tournée precedente e già segnato da numerose date sold out tra America Latina, Stati Uniti e Canada. Non è la prima volta che Pausini interviene durante un live (virale è stato lo scambio con il fan ubriaco ): il rapporto diretto con il pubblico resta una cifra costante del suo modo di stare sul palco.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Laura Pausini ferma il concerto in Perù e bacchetta la prima fila: “Pagate molto, ma non conoscete le canzoni”

LAURA PAUSINI CHOC FERMA IL CONCERTO PER UN UOMO UBRIACO: “NOI DOPO ANDIAMO A SCO*ARE, TU......”

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