Il tribunale di Bologna ha approvato il piano di risanamento della Cims, concedendo un periodo di 120 giorni di protezione. Questa decisione permette all’azienda di continuare le operazioni mentre procede con la ristrutturazione finanziaria. La procedura fa parte di un percorso di composizione negoziata avviato per affrontare la crisi aziendale. La scelta del tribunale segna il primo passo ufficiale verso il risanamento dell’impresa.

Imola, 10 luglio 2026 – Cims ottiene il primo via libera del tribunale di Bologna nel percorso di risanamento avviato con la composizione negoziata della crisi. I l presidente designato Pasquale Liccardo ha infatti confermato le misure protettive richieste dalla cooperativa di Borgo Tossignano, garantendo per 120 giorni uno ‘scudo’ nei confronti delle azioni dei creditori e consentendo così all’azienda di proseguire le trattative sul piano di rilancio. Si tratta del pronunciamento atteso dopo l’udienza del 30 giugno, nella quale la cooperativa aveva illustrato il progetto predisposto con il supporto dell’esperto incaricato, l’avvocato Marcello Tarabusi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La crisi della Cims, via libera del tribunale al piano di risanamento: ‘scudo’ di 120 giorni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Amt, via libera al piano di risanamento: 1,5 milioni per i contiL'azienda ha approvato un piano di risanamento che prevede un investimento di 1,5 milioni di euro per i conti.

Israele, via libera al tribunale speciale per la strage del 7 ottobre: diretta streaming e pena di morte per i palestinesiIl governo israeliano ha approvato la creazione di un tribunale speciale per processare i palestinesi ritenuti responsabili degli eventi del 7...

Argomenti più discussi: Cims tra crisi e cantieri. Panieri visita la Rocca : Seguo i lavori da vicino; Cimiteri, udienza per Cims: La coop si può salvare. Ecco il piano per ripartire.

Laghetto 'ostaggio' del cantiere: la crisi della Cims blocca i lavori nel parco delle Mondine - X x.com

Cims tra crisi e cantieri. Panieri visita la Rocca: Seguo i lavori da vicinoLa giunta conferma la massima attenzione su interventi e tempistiche La storica fortezza torni presto a disposizione di cittadini e turisti. msn.com

La crisi della coop Cims. Stop al cantiere nel parcoSospesa la riqualificazione del laghetto nell’area verde dedicata alle mondine. Soluzione possibile solo dopo il 30 giugno, quando si pronuncerà il tribunale. msn.com