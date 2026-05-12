Il governo israeliano ha approvato la creazione di un tribunale speciale per processare i palestinesi ritenuti responsabili degli eventi del 7 ottobre 2023, offrendo anche la possibilità di condanne a morte. La decisione è stata comunicata con una diretta streaming e si applica ai sospettati coinvolti in quella giornata. Il tribunale avrà competenza esclusiva sui casi relativi a quella strage.

I palestinesi accusati di essere responsabili della strage del 7 ottobre 2023 saranno processati da un tribunale speciale israeliano, che avrà anche l’autorità di condannarli a morte. Con 93 voti a favore e nessun contrario, nella notte tra l’11 e il 12 maggio la Knesset ha dato il via libera a un disegno di legge pensato appositamente per coloro riconosciuti colpevoli di aver preso parte organizzato da Hamas. Una misura che permette al governo di Netanyahu di bypassare il vincolo della non-retroattività dell’altra norma sulla pena capitale per i palestinesi approvata a marzo. Quella legge, infatti, promossa dal ministro estremista Ben Gvir, è applicabile solo ai casi futuri e non a coloro che sono già in cella in attesa di giudizio.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Israele, via libera al tribunale speciale per la strage del 7 ottobre: diretta streaming e pena di morte per i palestinesi

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