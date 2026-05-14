L'azienda ha approvato un piano di risanamento che prevede un investimento di 1,5 milioni di euro per i conti. La decisione arriva in un momento di tensione tra l’amministrazione e le associazioni di categoria, che temono possibili ripercussioni sulle tariffe dei biglietti. Sul tavolo ci sono anche preoccupazioni riguardo alla qualità dei servizi nelle zone periferiche, dove potrebbero verificarsi riduzioni o modifiche nelle corse previste. La definizione del nuovo piano sarà oggetto di ulteriori dettagli nelle prossime settimane.

? Punti chiave Come influirà il piano di risanamento sulle tariffe dei passeggeri?. Quali rischi concreti corrono le corse nelle zone periferiche?. Perché l'opposizione ha scelto l'astensione invece del voto contrario?. Chi gestirà l'azienda dopo il possibile ingresso di Trenitalia?.? In Breve Città Metropolitana stanzia 1,5 milioni e 700 mila euro annui per il servizio.. Regione Liguria approva stanziamento straordinario da 40 milioni per il salvataggio.. Debito totale di 280 milioni e perdite biennali stimate in 82 milioni.. Misure protettive in vigore fino al 19 giugno 2026 per gestire la crisi.. Il Consiglio Metropolitano ha approvato oggi a Palazzo Doria Spinola il piano di riequilibrio economico-finanziario di Amt, con 10 voti favorevoli della maggioranza e 9 astensioni da parte dell’opposizione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Amt, via libera al piano di risanamento: 1,5 milioni per i conti

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