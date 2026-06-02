Tradizione e gastronomia | ad Ascea Marina torna la Festa del Pesce

A Ascea Marina si svolge la Festa del Pesce nelle serate di venerdì 5 e sabato 6 giugno, a partire dalle ore 19:00. L'evento si tiene nel centro del paese e prevede la presenza di stand dedicati alla preparazione e alla degustazione di piatti a base di pesce. La manifestazione è aperta al pubblico e si svolge in due giorni consecutivi.

Venerdì 5 e sabato 6 giugno, a partire dalle ore 19:00, il centro di Ascea Marina ospita la Festa del Pesce. La manifestazione trasforma l'area tra Piazza Alario e Corso Elea in uno spazio dedicato alla cultura marinara, offrendo al pubblico una sintesi di gastronomia, approfondimenti storici e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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