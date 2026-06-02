Viene annunciata la creazione del “Cozza Day”, un evento dedicato alla cozza tarantina. L’iniziativa mira a valorizzare questa specialità locale, che potrebbe diventare una ricorrenza annuale nel calendario enogastronomico pugliese. La giornata sarà dedicata alla promozione e alla degustazione della cozza nera di Taranto, con dettagli su date e modalità ancora da definire. L’obiettivo è far conoscere questa eccellenza tra i consumatori e gli operatori del settore.

Tarantini Time Quotidiano La cozza nera di Taranto candidata a diventare protagonista di un appuntamento fisso nel calendario enogastronomico pugliese. È questa la novità emersa durante la giornata inaugurale di “EGO Cozza Fest”, il nuovo spin off di EGO Food Fest dedicato alla valorizzazione di uno dei prodotti più rappresentativi della tradizione marinara jonica. L’iniziativa ha preso il via negli spazi dell’ITS Mobilità di Taranto, dove la manifestazione si è aperta con la consegna della borsa di studio intitolata alla memoria di Carlo De Donno. Il riconoscimento, giunto alla seconda edizione, è stato assegnato all’associazione Symbolum, rappresentata da don Antonello Bruno, viceparroco della Basilica Cattedrale San Cataldo, per sostenere il percorso formativo di uno studente della Città Vecchia. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - La cozza tarantina punta ad avere la sua giornata: nasce il “Cozza Day”

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