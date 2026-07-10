Una coppia convivente è stata arrestata dopo il ritrovamento di oltre 15 chili di hashish nella loro abitazione. La polizia ha sequestrato la sostanza stupefacente durante una perquisizione. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o sulle modalità dell’operazione. La coppia è accusata di detenzione e spaccio di droga. L’indagine prosegue per verificare eventuali collegamenti con altre attività di traffico.

Un amore “stupefacente”. Una coppia di conviventi è stata arrestata dopo che si è scoperto che nella loro casa oltre a spazzolini e sentimenti condividevano oltre 15 chili di hashish. Accade tutto nel pomeriggio del 3 luglio, quando i carabinieri della Sezione Operativa del NOR della Compagnia di Seregno, supportati dai militari della Sezione Radiomobile, hanno tratto in arresto un uomo di 33 anni residente a Carate Brianza, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine per precedenti connessi agli stupefacenti, e una donna di 26 anni residente a Milano, tra loro conviventi, ritenuti responsabili in concorso del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La coppietta dello spaccio di droga. In casa 15 chili e mezzo di hashish

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