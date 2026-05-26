Laboratorio dello spaccio | sequestrati oltre 13 chili di hashish e marijuana due arresti

La Polizia di Stato di Pordenone ha sequestrato oltre 13 chili di hashish e marijuana e arrestato due persone durante un'operazione antidroga. Le forze dell'ordine hanno intercettato un laboratorio dello spaccio, trovando la sostanza stupefacente. Le due persone arrestate sono state portate in caserma. La droga sequestrata era destinata alla distribuzione nella zona.

Si è conclusa con due arresti e il sequestro di oltre 13 chili di droga la vasta operazione antidroga della Polizia di Stato di Pordenone. Gli agenti hanno sorpreso in flagranza di reato due giovani di 24 e 25 anni di Fiume Veneto e Azzano Decimo, accusati di detenzione ai fini di spaccio di. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sequestrata stamperia clandestina con 2,8 milioni di euro falsi, un arresto

Notizie e thread social correlati

Gavirate, azienda di cosmetici si trasforma in un laboratorio di marijuana: sequestrati oltre 218 chili di droga e sei arrestiA Gavirate, un’azienda di cosmetici è stata trovata a trasformarsi in un laboratorio di marijuana.

Arrestato per detenzione ai fini di spaccio: sequestrati hashish, marijuana e oltre 3mila euroNella giornata di ieri, i Carabinieri hanno arrestato un uomo con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Temi più discussi: Base dello spaccio nel fortino di Ostia Nuova, sequestrati oltre 3 chili di droga; Tivoli e Genazzano – Maxi sequestro di droga: scoperti laboratori domestici dello spaccio; Roma, mappa dello spaccio: dai laboratori mobili su strada alle family house sul litorale; Cercano un laboratorio per lo spaccio di droga, trovano il covo dei topi di appartamento.

Laboratorio dello spaccio smantellato dalla polizia: sofisticate tecniche di stagionatura, frigoriferi e borse termiche VIDEOPORDENONE - La droga veniva preparate con sofisticate tecniche di stagionatura e conservata in frigoriferi e borse termiche, poi suddivisa in panetti e venduta: era un vero e proprio laboratorio dello ... msn.com

Base dello spaccio nel fortino di Ostia Nuova, sequestrati oltre 3 chili di drogaUna donna è stata fermata mentre portava a spasso il cane: nell’appartamento è stato scoperto un laboratorio per il confezionamento delle dosi ... romatoday.it