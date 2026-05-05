Cerveteri la casa come deposito dello spaccio | negli armadi un chilo e mezzo di hashish

A Cerveteri, lungo il litorale a nord di Roma, sono stati individuati movimenti sospetti a bordo di un'auto, che hanno portato alla scoperta di un chilo e mezzo di hashish nascosto in una abitazione. La polizia ha intercettato i movimenti e, durante una perquisizione, ha rinvenuto la sostanza stupefacente negli armadi della casa. Nessuna informazione è stata fornita sui soggetti coinvolti.

Movimenti sospetti a bordo dell'auto. E un chilo e mezzo di hashish nascosto in casa. La scoperta è stata effettuata su litorale a nord di Roma, più precisamente a Cerveteri.In particolare, a destare sospetti è stato un 32enne residente nel comune cerite. Un atteggiamento che non è passato.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Arrestato ad Avellino per spaccio: sequestrato mezzo chilo di hashishI finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un soggetto di nazionalità... Leggi anche: Il business dello spaccio viaggia per posta: fermato con mezzo chilo di marijuana Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Roma, le tartarughe azzannatrici sono ormai di casa: trovati due esemplari sul litorale nord; Colpito, abbandonato, salvato: Sic ora cerca casa; Verso la IV Edizione del Festival Internazionale per gli Etruschi 2026 ideato da Agostino De Angelis -; Vandali nell’istituto superiore Mattei di Cerveteri, danni per 20 mila euro. A Cerveteri in scena il Concerto Teatrale Multimediale - facebook.com facebook