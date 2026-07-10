Un nuovo quadro dell’artista Richard Janssens esplora le sfumature dell’esistenza contemporanea attraverso il Surrealismo Metafisico. L’opera si concentra sull’approfondimento psicologico e interiore del pensiero umano, evidenziando le reazioni e le rinunce che caratterizzano l’esperienza quotidiana. La rappresentazione mette in luce come l’individuo spesso si trovi a confrontarsi con il velo dell’abitudine, preferendo a volte non rompere la routine. La mostra è aperta fino alla fine del mese.

L’approfondimento psicologico e interiore del pensiero umano, delle sue reazioni, della sua rinuncia a volte a rompere il velo dell’abitudine per entrare in quello del significato più autentico, ha contraddistinto alcune correnti artistiche del passato più recente inducendo gli autori che vi hanno aderito a mettere al centro della loro ricerca non solo l’individuo ma anche tutta quella sottile vita energetica, quelle interconnessioni e quegli aspetti più introspettivi che nel vivere quotidiano venivano ignorati. Nell’arte contemporanea alcuni interpreti scelgono di proseguire quel cammino tracciato nel secolo scorso, raccogliendo l’eredità dei grandi maestri del Novecento adeguandola al proprio punto di vista, così come alle nuove criticità, abitudini e ossessioni del vivere moderno. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - La condizione umana tra le sfumature dell’esistenza contemporanea nel Surrealismo Metafisico di Richard Janssens

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