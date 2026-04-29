Le opere in grafite dell'artista combinano elementi di realismo e surrealismo, creando immagini che invitano a osservare aspetti della vita moderna. Le creazioni si distinguono per dettagli accurati e suggestioni oniriche, capaci di riflettere le complessità della società attuale. La mostra presenta una serie di disegni che esplorano le sfumature tra ciò che appare e ciò che si nasconde, offrendo uno sguardo diretto sull’universo rappresentato dall’autore.

Nell’arte l’essenziale ha a volte bisogno di emergere lasciando indietro tutto ciò che può distrarre dalla sostanza più intensa della realtà che circonda l’essere umano, e di conseguenza un autore che necessita di approfondire deve andare al di là di ciò che appare per studiare le sfaccettature di un’umanità in continua evoluzione e proprio per questo spesso disorientata a causa della direzione che la società, e le proprie scelte, la costringono a prendere, salvo poi trovarsi a dover fare i conti con le conseguenze di un cammino a volte subìto, altre sperimentato quasi inconsapevolmente. Ricercando quel fulcro esistenziale può divenire fondamentale soffermarsi su un approccio asciutto, evirato da qualsiasi orpello che impedirebbe una focalizzazione su quanto è davvero importante, e cioè un ascolto diretto e sostanziale dell’osservato.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Le opere in grafite di Francesc Sànchez Macias, tra Realismo e Surrealismo per scrutare le pieghe della realtà contemporanea

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