Durante le sfilate Couture Autunno-Inverno 2026-2027, alcune star hanno sfoggiato look di bellezza che hanno attirato l’attenzione. Tra queste, una ha indossato una coda bassa, abbinata a un outfit di Fendi. I beauty look delle ospiti rappresentano spesso una vetrina dei trend più diffusi del momento, e in alcuni casi sono loro a proporre stili che poi vengono imitati o adottati più ampiamente.

La moda in certe occasioni fa ovviamente la parte del leone, ma i beauty look sono ugualmente sorvegliati speciali, perché le ospiti si fanno interpreti perfette dei trend più virali del momento, anzi, spesso sono proprio loro a lanciarli. Ecco tutti i beauty look più belli delle star alla haute couture di Parigi che non sono passati inosservati. Giorno dopo giorno. Sarah Jessica Parker In front row da Fendi a Roma, Sarah Jessica Parker ha sfoggiato una coda bassa laterale impreziosita da un sottile nastro nero. Sugli occhi, l'amato Kohl, per uno sguardo ad alto impatto. Valeria Golino Ricci scolpiti per l'attrice, fedele al suo segnature hair look. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - la coda bassa di Sarah Jessica Parker da Fendi e gli altri beauty look delle star in front row alle sfilate Couture Autunno-Inverno 2026-2027

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