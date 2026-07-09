Durante le sfilate Couture Autunno-Inverno 2026-2027, alcune star hanno sfoggiato look di bellezza con acconciature e trucco che sono stati notati tra il pubblico. Tra le mise più discussi, un semiraccolto casual indossato da una nota artista. Le altre partecipanti hanno scelto beauty look che riflettono le tendenze attuali, diventando spesso interpreti e trend setter di stili che si sono poi diffusi nel pubblico.

La moda in certe occasioni fa ovviamente la parte del leone, ma i beauty look sono ugualmente sorvegliati speciali, perché le ospiti si fanno interpreti perfette dei trend più virali del momento, anzi, spesso sono proprio loro a lanciarli. Ecco tutti i beauty look più belli delle star alla haute couture di Parigi che non sono passati inosservati. Giorno dopo giorno. JLo è un concentrato di glitz e glamour con il suo semiraccolto casual dalle ciocche a tendina libere, l'ombretto siderare grigio-lilla frosty, l'immancabile combo matita e lip gloss perfettamente applicati con overling da manuale sulla bocca e pelle dal glow dorato. Il tutto completato da una manicure cremosa e glassata da «salvare» e copiare alla prima occasione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il semiraccolto casual di Jennifer Lopez e gli altri beauty look delle star in front row alle sfilate Couture Autunno-Inverno 2026-2027

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