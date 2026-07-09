Durante le sfilate Couture Autunno-Inverno 2026-2027, Jennifer Lopez ha sfoggiato una coda di capelli lasciata in modo informale, attirando l'attenzione tra le celebrity presenti. Le scelte beauty delle star in prima fila sono attentamente osservate e spesso influenzano le tendenze del momento, con molte di loro che diventano interpreti e, a volte, precursori di nuovi trend. La moda e i beauty look si combinano in occasioni come queste, creando un quadro di stili che vengono monitorati da media e appassionati.

La moda in certe occasioni fa ovviamente la parte del leone, ma i beauty look sono ugualmente sorvegliati speciali, perché le ospiti si fanno interpreti perfette dei trend più virali del momento, anzi, spesso sono proprio loro a lanciarli. Ecco tutti i beauty look più belli delle star alla haute couture di Parigi che non sono passati inosservati. Giorno dopo giorno. Da Elie Saab Leonie Hanne Maxi raccolto alto per Leonie Hanne da Elie Saab, chic e insieme rimedio anti caldo perfetto per queste giornate bollenti. Poppy Delevingne Più rigorosa la versione di Poppy Delevigne, tiratissima e disciplinata. Olivia Palermo Scelta scenografica per l'influencer, con un cat-eye grafico di grande impatto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La coda informale di Jennifer Lopez e le altre scelte beauty delle star in front row alle sfilate Couture Autunno-Inverno 2026-2027

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