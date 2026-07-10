Alle 12:15 di venerdì, dal sito di Wenchang sull’isola di Hainan, è partito un razzo Long March. La Cina ha recuperato con successo il primo stadio del razzo, una fase cruciale per le operazioni spaziali. La ripresa di questa parte del lancio rappresenta un passo importante per le tecniche di riutilizzo e il risparmio sui costi delle missioni spaziali. Il recupero del primo stadio è stato effettuato senza incidenti.

Alle 12:15 di venerdì a Pechino (6:15 italiane), dal sito di lancio commerciale di Wenchang, sull’isola di Hainan, è decollato un razzo Long March 10B e, circa undici minuti più tardi, la China Aerospace Science and Technology Corporation (Casc) ha confermato che il primo stadio, dopo essersi separato dal secondo e aver rilasciato il satellite sulla sua traiettoria, è rientrato con una discesa verticale controllata ed è stato recuperato agganciandosi a una rete montata su una piattaforma galleggiante in mare. È la prima volta che la Cina riesce a recuperare il primo stadio di un lanciatore dopo un volo orbitale, un traguardo che nessun altro attore, ad eccezione di SpaceX, è ancora riuscito a replicare in questi termini. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La Cina è riuscita a recuperare il primo stadio di un razzo. Perché è importante

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