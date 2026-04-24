Perché il primo maggio è una data importante per Trump I 60 giorni e la scadenza della guerra in Iran senza l’ok del Congresso 

Il primo maggio rappresenta una data significativa per l’ex presidente, legata a questioni di politica estera e decisioni militari. Recentemente, ha comunicato il prolungamento di altre tre settimane di cessate il fuoco nella guerra in Iran. Questa decisione arriva a circa 60 giorni dall’inizio dell’accordo, mentre il Congresso non ha ancora dato il proprio via libera per una sua eventuale conferma o modifica.

Trump ha recentemente annunciato il rinnovo di altre tre settimane di cessate il fuoco sulla guerra in Iran. Ma il tempo stringe: perché il 1° maggio arriveremo a 60 giorni di conflitto. Il presidente Usa ha avviato i bombardamenti contro Teheran sfruttando la «War Powers Resolution» del 1973, bypassando così l’ok del Congresso. I raid sono iniziati il 28 febbraio, ma Trump ha presentato notifica ufficiale il 2 marzo, dichiarando di aver agito per protezioni delle basi americane in Medio Oriente e «vitali interessi nazionali». Ora per continuare la guerra serve l’ok del Congresso. L’unica via possibile, al momento, è un’ulteriore estensione di 30 giorni della risoluzione.🔗 Leggi su Open.online

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