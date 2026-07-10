Un incendio nel deposito Bartolini di Milano ha bloccato l’intervento dei pompieri. La strada più vicina, una ciclabile, ha impedito l’accesso ai mezzi di soccorso. Le fiamme hanno causato danni significativi alla struttura nel quartiere Bovisa. La presenza della ciclabile ha rallentato le operazioni di spegnimento, creando disagi alla viabilità locale. Nessuna informazione è stata fornita sulla causa dell’incendio.

L’incendio che ha devastato il deposito Bartolini nel quartiere Bovisa di Milano riaccende la polemica sulla viabilità del cavalcavia Bacula-Ghisolfa. Secondo Samuele Piscina, consigliere comunale e segretario milanese della Lega, nella sera di mercoledì alcuni mezzi dei Vigili del Fuoco diretti verso via Don Giovanni Minzoni sarebbero rimasti imbottigliati nel traffico provocato dal restringimento della carreggiata per i lavori della nuova pista ciclabile.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La ciclabile di Sala blocca i pompieri corsi a domare l’incendio di Bartolini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Milano, incendio deposito Bartolini: la Procura indaga per incendio doloso, si valuta anche l’ipotesi sabotaggio

Luzzara, tenta di domare incendio e resta intossicatoUn uomo è rimasto intossicato dopo aver cercato di spegnere alcuni incendi scoppiati tra l’argine del Po e un pioppeto lungo una pista ciclopedonale...

Temi più discussi: Si perde con la bici nei boschi di Monterosso, 57enne recuperato dai vigili del fuoco grazie al cellulare · ilvibonese.it; Trastevere, blitz nel sottopasso della stazione: rimossi rifiuti e giacigli di fortuna; A Milano è pieno di candidati per delle primarie che non ci sono; La ciclabile di Sala blocca i pompieri corsi a domare l’incendio di Bartolini.

La denuncia del consigliere leghista Piscina: Venti minuti per un tratto molto breve. di @ARoldering x.com

La pista ciclabile in Baires e lo scontro tra il sindaco Sala e il presidente La Russa. Cos’è l’effetto Nimby?Milano. 12 novembre 2025 – È scontro a distanza tra il presidente del Senato, Ignazio La Russa, e il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Oggetto del contendere: le piste ciclabili. Tutto è iniziato ieri ... ilgiorno.it

La Russa: Quando vinceremo toglieremo la ciclabile in Buenos Aires. Sala: Parla da capo partitoLa pista ciclabile di corso Buenos Aires a Milano, si sa, da sempre accende gli animi. Favorevoli e contrari, ambientalisti e commercianti, destra e sinistra. Ed ecco che persino il presidente del ... milano.repubblica.it