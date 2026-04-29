Un uomo è rimasto intossicato dopo aver cercato di spegnere alcuni incendi scoppiati tra l’argine del Po e un pioppeto lungo una pista ciclopedonale a Luzzara. L’intervento delle forze di soccorso è stato necessario per gestire l’incendio e soccorrere il volontario che aveva tentato di spegnerlo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118. La zona è stata messa in sicurezza.

Luzzara (Reggio Emilia), 29 aprile 2026 – Ha tentato di domare alcuni focolai di incendio divampati tra l’argine del Po e un pioppeto, lungo una pista ciclopedonale a Luzzara. Ma, complice anche il vento, le fiamme si sono propagate rapidamente, senza dare la possibilità di domarle se non con adeguati strutture. E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Guastalla per limitare l’azione del rogo. Ma una volta sul posto, la squadra del 115 si è accorta della presenza di un uomo, a ridosso dell’argine, che manifestava difficoltà respiratoria. Sono stati mobilitati i soccorsi sanitari, giunti a ridosso della pista, tra l’argine e l’ex Statale 62, con ambulanza e autoinfermieristica.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Luzzara, tenta di domare incendio e resta intossicato

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