Milano incendio deposito Bartolini | la Procura indaga per incendio doloso si valuta anche l’ipotesi sabotaggio

Da ildifforme.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Milano, un incendio ha distrutto un deposito di un corriere nella zona Bovisa. La Procura ha aperto un fascicolo contro ignoti per incendio doloso e sta valutando anche l’ipotesi di sabotaggio. Le indagini sono in corso per stabilire le cause dell’incendio e identificare eventuali responsabili. Non ci sono ancora dettagli sulle eventuali persone coinvolte o sui danni economici causati dall’incendio.

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