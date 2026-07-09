Milano incendio deposito Bartolini | la Procura indaga per incendio doloso si valuta anche l’ipotesi sabotaggio
A Milano, un incendio ha distrutto un deposito di un corriere nella zona Bovisa. La Procura ha aperto un fascicolo contro ignoti per incendio doloso e sta valutando anche l’ipotesi di sabotaggio. Le indagini sono in corso per stabilire le cause dell’incendio e identificare eventuali responsabili. Non ci sono ancora dettagli sulle eventuali persone coinvolte o sui danni economici causati dall’incendio.
Aperto un fascicolo contro ignoti dopo il maxi rogo che ha devastato il polo logistico in zona Bovisa a Milano. Gli investigatori vogliono chiarire l'origine delle fiamme, partite da un pacco destinato a Torino LaProcura di Milanoha aperto un fascicolo perincendio dolosoa carico di ignotiper fare piena luce sul vasto incendio che ha devastato il deposito dellaBartolininel quartiere Bovisa. L’inchiesta è coordinata dal procuratoreMarcello Violae dal pubblico ministero della Direzione distrettuale antimafiaPaolo Storari. L’iscrizione del procedimento con l’ipotesi di incendio doloso rappresenta, al momento, unatto dovuto e... 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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Maxi incendio a Milano. Fiamme domate, resta l'allerta - Vita in diretta 09/07/2026
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