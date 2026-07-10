L’Arcidiocesi di Udine celebrerà i Santi Patroni Ermacora e Fortunato il 11 e 12 luglio 2026. Le festività si svolgeranno sabato sera con i Primi Vespri e domenica con la liturgia dedicata. La cerimonia coinvolgerà la comunità locale e si svolgerà secondo il programma liturgico tradizionale. La ricorrenza rappresenta un momento di commemorazione per la diocesi, che si prepara a onorare i propri patroni durante le due giornate.

Sabato 11 (con i Primi Vespri della sera) e domenica 12 luglio (con la liturgia propria) l’Arcidiocesi di Udine celebra i Santi Patroni Ermacora e Fortunato. Ricordando le sue radici aquileiesi, la Chiesa udinese fa memoria anche dei 50 anni di fondazione della Caritas diocesana e guarda all’evangelizzazione nel prossimo futuro. L’Arcidiocesi di Udine, con tutte le sue comunità, celebra i suoi patroni: il primo vescovo aquileiese Ermacora e il diacono Fortunato. Quest’anno la celebrazione si arricchisce con la commemorazione del 50° anniversario di fondazione della Caritas diocesana, nata all’indomani del terremoto del 1976. «La memoria di quell’evento ci sta invitando a riflettere su come le nostre comunità cristiane siano chiamate oggi ad annunciare il Vangelo e a testimoniare la Carità» afferma l’arcivescovo mons. 🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - La Chiesa diocesana udinese si affida ai suoi Patroni Ermacora e Fortunato. 11-12 luglio 2026

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