Oroscopo Paolo Fox | previsioni astrologiche il weekend 11 e 12 luglio 2026

Durante il weekend del 11 e 12 luglio 2026, la Luna in Gemelli ha influenzato le previsioni astrologiche, portando entusiasmo e curiosità. Le indicazioni riguardano principalmente aspetti di amore e lavoro, con un’atmosfera estiva caratterizzata da energia positiva. Le previsioni si focalizzano sulle sensazioni di magia e di stimolo che questo transito lunare ha generato nelle persone in quei giorni.

Paolo Fox rivela l' oroscopo del fine settimana 11 e 12 luglio 2026, concentrandosi su amore e lavoro. A governare queste 48 ore estive è la Luna in Gemelli, che dona quel tocco di magia, entusiasmo e curiosità. Approfondiamo le previsioni astrologiche del weekend secondo Fox. Oroscopo Paolo Fox 11-12 luglio 2026: Ariete, Toro, Gemelli. Ariete - Amore: c'è voglia di tranquillità e leggerezza all'interno della propria relazione di coppia. Non sono da escludere dei riavvicinamenti. Sfrutta queste 48 ore per comprendere cosa desideri veramente da un rapporto. Lavoro: domenica avrai le idee chiare, soprattutto sugli obiettivi da raggiungere. Toro - Amore: weekend di intense emozioni. 🔗 Leggi su Ultimora.news

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L'oroscopo di Paolo Fox - I Fatti Vostri Lunedi 06 Luglio 2026

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