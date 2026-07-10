La cerimonia sui resti dell’Icmesa Due date sul muro | 1976-2026 La memoria consegnata ai bambini

Da ilgiorno.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una targa è stata scoperta davanti all’unico edificio ancora esistente dell’ex Icmesa, con le date 1976 e 2026. La cerimonia ha segnato il cinquantesimo anniversario dalla fuoriuscita di diossina avvenuta nel 1976. La memoria è stata affidata ai bambini presenti, in un gesto simbolico che collega il passato e il presente. La città ha scelto questa modalità per ricordare l’evento, senza ulteriori interventi o celebrazioni ufficiali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La città ha scelto un gesto semplice ma dal forte valore simbolico per ricordare i cinquant’anni dalla fuoriuscita di diossina del 1976. Ieri, davanti all’unico edificio rimasto dell’ex Icmesa, è stata scoperta una targa che riporta due date: 1976 e 2026. Un segno essenziale, collocato sul muro che rappresenta l’ultima testimonianza fisica di ciò che fu la fabbrica al centro del disastro chimico e ambientale. Meda ha voluto iniziare così un percorso di memoria che, nelle prossime settimane, si arricchirà di altri elementi: due pannelli fotografici che mostreranno l’area com’era all’epoca dell’incidente e com’è oggi, trasformata in un grande polo sportivo e ricreativo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

la cerimonia sui resti dell8217icmesa due date sul muro 1976 2026 la memoria consegnata ai bambini
© Ilgiorno.it - La cerimonia sui resti dell’Icmesa. Due date sul muro: 1976-2026 . La memoria consegnata ai bambini
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

La mostra del “Giorno”: dall’allarme veleni ai volti dei bambini. Il popolo dell’IcmesaA Bovisio Masciago, nel Monzese, si sta svolgendo una mostra dedicata al “Giorno” che affronta temi come l’allarme veleni e i volti dei bambini...

Meda, la diossina e i cinquant’anni dal disastro dell’Icmesa: “Ma ora al posto della fabbrica dei veleni ci sono i bambini che giocano”A Meda, sono stati installati due pannelli sul muro dell’ex fabbrica Icmesa, uno all’interno di un centro sportivo e uno all’esterno.

Si parla di: La cerimonia sui resti dell’Icmesa. Due date sul muro: 1976-2026 . La memoria consegnata ai bambini.

icmesa la cerimonia sui restiLa cerimonia sui resti dell’Icmesa. Due date sul muro: 1976-2026 . La memoria consegnata ai bambiniIeri la posa della targa a Meda, nelle prossime settimane sarà arricchita da due pannelli fotografici . Mostreranno l’ex fabbrica com’era all’epoca e com’è oggi, trasformata in un grande polo sportivo ... ilgiorno.it

icmesa la cerimonia sui restiMeda, la diossina e i cinquant’anni dal disastro dell’Icmesa: Ma ora al posto della fabbrica dei veleni ci sono i bambini che giocanoIl sindaco del comune brianzolo Luca Santambrogio oggi poserà una targa sul muro sopravvissuto alla tragedia: La ditta era da noi, ma è sempre stata associata a Seveso: lungimiranza dei comunicatori ... ilgiorno.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web