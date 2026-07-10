Una targa è stata scoperta davanti all’unico edificio ancora esistente dell’ex Icmesa, con le date 1976 e 2026. La cerimonia ha segnato il cinquantesimo anniversario dalla fuoriuscita di diossina avvenuta nel 1976. La memoria è stata affidata ai bambini presenti, in un gesto simbolico che collega il passato e il presente. La città ha scelto questa modalità per ricordare l’evento, senza ulteriori interventi o celebrazioni ufficiali.

La città ha scelto un gesto semplice ma dal forte valore simbolico per ricordare i cinquant’anni dalla fuoriuscita di diossina del 1976. Ieri, davanti all’unico edificio rimasto dell’ex Icmesa, è stata scoperta una targa che riporta due date: 1976 e 2026. Un segno essenziale, collocato sul muro che rappresenta l’ultima testimonianza fisica di ciò che fu la fabbrica al centro del disastro chimico e ambientale. Meda ha voluto iniziare così un percorso di memoria che, nelle prossime settimane, si arricchirà di altri elementi: due pannelli fotografici che mostreranno l’area com’era all’epoca dell’incidente e com’è oggi, trasformata in un grande polo sportivo e ricreativo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La cerimonia sui resti dell’Icmesa. Due date sul muro: 1976-2026 . La memoria consegnata ai bambini

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