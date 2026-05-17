A Bovisio Masciago, nel Monzese, si sta svolgendo una mostra dedicata al “Giorno” che affronta temi come l’allarme veleni e i volti dei bambini coinvolti. La rassegna raccoglie testimonianze e immagini che raccontano un episodio di grave preoccupazione, con particolare attenzione alle conseguenze sulla salute dei più piccoli. Tra le esposizioni sono presenti anche materiali e documenti raccolti dal popolo dell’Icmesa, un nome che richiama la vicenda ambientale e le reazioni della comunità locale.

Bovisio Masciago (Monza e Brianza) – Il primo a capire che stava accadendo qualcosa di grave, fu il giornalista del Giorno, Mario Galimberti, che avvertito dall’allora sindaco di Seveso andò a vedere cosa stesse succedendo lì e nella vicina Meda, sede dell’Icmesa, grande azienda chimica che impiegava all’epoca 160 dipendenti. Orti che ingiallivano, animali da cortile che morivano, bambini a cui comparivano lesioni sulla pelle. Era lo scandalo della diossina, uno degli incidenti industriali più gravi della storia d’Italia, che cinquant’anni fa (il 10 luglio 1976) sconvolse mezzo mondo e che portò alla cosiddetta Direttiva Seveso, che da allora impone controlli strettissimi sulle aziende a rischio di incidente rilevante. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La mostra del “Giorno”: dall’allarme veleni ai volti dei bambini. Il popolo dell’Icmesa

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