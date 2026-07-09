Meda la diossina e i cinquant’anni dal disastro dell’Icmesa | Ma ora al posto della fabbrica dei veleni ci sono i bambini che giocano
A Meda, sono stati installati due pannelli sul muro dell’ex fabbrica Icmesa, uno all’interno di un centro sportivo e uno all’esterno. Le schede riportano le date del 1976 e del 2026, segnando i cinquant’anni dal disastro della diossina. L’obiettivo è mostrare il passato di contaminazione e il presente, dove ora i bambini giocano nel luogo che un tempo era un sito industriale inquinato.
Meda, 9 luglio 2026 – “Sarà un’installazione semplice sul muro dell’Icmesa. Due date, il 1976 e il 2026 e due pannelli. Uno dentro il centro sportivo e uno all’esterno, per mostrare cosa c’era e cosa è diventato. Coinvolgeremo i ragazzi: è importante mantenere vivo il ricordo, perché c’è gente, nostri concittadini, che hanno sofferto e magari hanno anche perso tutto”. Luca Santambrogio, sindaco di Meda e presidente della Provincia di Monza e Brianza, annuncia la cerimonia di oggi per ricordare la storia industriale e ambientale del territorio. Sindaco, qual è il suo primo ricordo legato a quel periodo? “All’epoca del disastro dell’Icmesa avevo appena nove mesi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
50° della Diossina, a Meda il muro ex Icmesa: simbolo della storia o rudere dimenticato
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