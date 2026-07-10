La Cassazione ha disposto un nuovo processo di appello per Irene Pivetti condannata in primo grado per evasione fiscale e riciclaggio

Da ilpost.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Cassazione ha deciso che il processo di appello per Irene Pivetti, condannata in primo grado a quattro anni per evasione fiscale e riciclaggio, deve essere ripetuto. La decisione riguarda il procedimento relativo alle accuse di evasione e riciclaggio nei suoi confronti. La sentenza annulla la condanna precedente e ordina un nuovo dibattimento in corte d’appello. La causa riguarda questioni legate a presunti illeciti fiscali e operazioni di riciclaggio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La Corte di Cassazione ha stabilito che il processo d’appello in cui l’ex presidente della Camera Irene Pivetti era stata condannata a quattro anni per evasione fiscale e riciclaggio dovrà essere rifatto. Il processo a Pivetti riguarda alcune operazioni commerciali risalenti al 2016, che secondo l’accusa sarebbero state fatte per riciclare denaro proveniente da evasione fiscale. Pivetti è accusata assieme al pilota di rally Leo Isolani di aver comprato e rivenduto la scuderia automobilistica Isolani Racing Team, e di aver fatto la stessa cosa con tre Ferrari attraverso una società cinese. La sentenza di appello aveva confermato la condanna... 🔗 Leggi su Ilpost.it

la cassazione ha disposto un nuovo processo di appello per irene pivetti condannata in primo grado per evasione fiscale e riciclaggio
© Ilpost.it - La Cassazione ha disposto un nuovo processo di appello per Irene Pivetti, condannata in primo grado per evasione fiscale e riciclaggio
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Omicidio Tramontano, nuovo processo per Impagnatiello. Cassazione: «Riconoscere la premeditazione»

Video Omicidio Tramontano, nuovo processo per Impagnatiello. Cassazione: «Riconoscere la premeditazione»

Notizie e thread social correlati

Irene Pivetti, annullata la condanna a 4 anni per evasione fiscale e riciclaggio: richiesto processo d'appello bisLa Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la condanna a quattro anni di carcere per evasione fiscale e riciclaggio nei confronti di un'ex...

Irene Pivetti al quarto grado di giudizio nel processo per evasione e riciclaggio, Cassazione accetta ricorsoLa Cassazione ha accolto il ricorso della difesa di un’ex presidente della Camera, determinando la riapertura del processo d’appello bis a Milano.

Temi più discussi: La Cassazione ha disposto un nuovo processo di appello per Irene Pivetti, condannata in primo grado per evasione fiscale e riciclaggio; Irene Pivetti, annullata la condanna per frode fiscale; Milano, Irene Pivetti e il caso delle Ferrari: processo d'appello da rifare, la Cassazione boccia la condanna a 4 anni; Irene Pivetti, condanna annullata: ci sarà un processo d’appello bis.

irene pivetti la cassazione ha dispostoLa Cassazione ha disposto un nuovo processo di appello per Irene Pivetti, condannata in primo grado per evasione fiscale e riciclaggioLa Corte di Cassazione ha stabilito che il processo d’appello in cui l’ex presidente della Camera Irene Pivetti era stata condannata in primo grado a quattro anni per evasione fiscale e riciclaggio do ... ilpost.it

irene pivetti la cassazione ha dispostoPivetti, la Cassazione annulla la condanna per la compravendita di tre Ferrari: nuovo processo d’appello a MilanoAccolto il ricorso della difesa contro i quattro anni per evasione fiscale e autoriciclaggio nella vicenda delle tre Ferrari. L’ex presidente della Camera: Gravi irregolarità processuali e fantasie d ... affaritaliani.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web