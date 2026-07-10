La Cassazione ha deciso che il processo di appello per Irene Pivetti, condannata in primo grado a quattro anni per evasione fiscale e riciclaggio, deve essere ripetuto. La decisione riguarda il procedimento relativo alle accuse di evasione e riciclaggio nei suoi confronti. La sentenza annulla la condanna precedente e ordina un nuovo dibattimento in corte d’appello. La causa riguarda questioni legate a presunti illeciti fiscali e operazioni di riciclaggio.

La Corte di Cassazione ha stabilito che il processo d’appello in cui l’ex presidente della Camera Irene Pivetti era stata condannata a quattro anni per evasione fiscale e riciclaggio dovrà essere rifatto. Il processo a Pivetti riguarda alcune operazioni commerciali risalenti al 2016, che secondo l’accusa sarebbero state fatte per riciclare denaro proveniente da evasione fiscale. Pivetti è accusata assieme al pilota di rally Leo Isolani di aver comprato e rivenduto la scuderia automobilistica Isolani Racing Team, e di aver fatto la stessa cosa con tre Ferrari attraverso una società cinese. La sentenza di appello aveva confermato la condanna... 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La Cassazione ha disposto un nuovo processo di appello per Irene Pivetti, condannata in primo grado per evasione fiscale e riciclaggio

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