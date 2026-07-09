Irene Pivetti annullata la condanna a 4 anni per evasione fiscale e riciclaggio | richiesto processo d' appello bis

Notizia in breve

La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la condanna a quattro anni di carcere per evasione fiscale e riciclaggio nei confronti di un'ex presidente della Camera. Il caso torna alla Corte d'Appello di Milano, che dovrà riesaminare la posizione. La decisione riguarda accuse di auto-riciclaggio e frode fiscale. La sentenza è stata emessa dopo il ricorso contro la condanna in primo grado. Ora si attende una nuova valutazione del procedimento giudiziario.