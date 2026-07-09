Irene Pivetti annullata la condanna a 4 anni per evasione fiscale e riciclaggio | richiesto processo d' appello bis
La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la condanna a quattro anni di carcere per evasione fiscale e riciclaggio nei confronti di un'ex presidente della Camera. Il caso torna alla Corte d'Appello di Milano, che dovrà riesaminare la posizione. La decisione riguarda accuse di auto-riciclaggio e frode fiscale. La sentenza è stata emessa dopo il ricorso contro la condanna in primo grado. Ora si attende una nuova valutazione del procedimento giudiziario.
La Corte di Cassazione annulla con rinvio la condanna dell'ex presidente della Camera per auto-riciclaggio ed evasione fiscale: il caso torna alla Corte d'Appello di Milano La Corte di Cassazione ha annullato la condanna a 4 anni di reclusione per evasione fiscale e riciclaggio di denaro ai d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
IRENE PIVETTI, annullata la condanna per FRODE FISCALE
Notizie e thread social correlati
Irene Pivetti, annullata la condanna per frode fiscale: processo da rifareLa Cassazione ha annullato con rinvio la condanna per frode fiscale di un'ex presidente della Camera, confermata in secondo grado.
Irene Pivetti, la Cassazione ribalta la condanna per evasione fiscale: nuovo appelloLa Cassazione ha annullato la condanna di un ex presidente della Camera dei Deputati a quattro anni di carcere per evasione fiscale e riciclaggio.
Temi più discussi: Irene Pivetti, Cassazione accoglie ricorso: annullata con rinvio condanna a 4 anni; Morto il bimbo di un anno travolto dall’auto in retromarcia guidata dalla nonna; Mondiali, Collina difende arbitri: Non accettiamo accuse infondate; Tredicenne precipita da un palazzo a Scampia e muore: era in punizione, le avevano vietato il cellulare.
Irene Pivetti, annullata la condanna per frode fiscale: accolto il ricorso in Cassazione tg.la7.it/cronaca/irene-… - X x.com
Irene Pivetti, cosa succede dopo la decisione della Cassazione facebook
Cassazione: nuovo processo d'appello per Irene Pivetti, annullata la condannaLa Corte di Cassazione ha stabilito che dovrà svolgersi un nuovo processo d'appello a Milano per Irene Pivetti, ex presidente della Camera. La decisione arriva in relazione alla condanna a quattro ann ... it.blastingnews.com
Irene Pivetti, annullata la condanna per frode fiscale: il processo è da rifare. Le tre Ferrari e il riciclaggioQuattro anni di reclusione, un sequestro da oltre 3,4 milioni di euro, tre Ferrari Granturismo finite al centro di una presunta compravendita fittizia ... msn.com