Irene Pivetti, condannata a 4 anni per evasione fiscale e riciclaggio, avrà un nuovo processo d’appello bis a Milano. La Cassazione ha accolto il ricorso della difesa dell’ex presidente della Camera per il caso della presunta finta compravendita di tre Ferrari Granturismo, nel 2016, al gruppo cinese Daohe. “Siamo molto soddisfatti”, ha commentato il legale Filippo Cocco dopo l’udienza. Infatti il pg aveva chiesto la conferma della condanna. Pivetti: Cassazione accoglie ricorso La Corte di Cassazione ha accolto la richiesta di ricorso della difesa dell’avvocato Filippo Cocco dell’ex presidente della Camera Irene Pivetti. Ora, disponendo un nuovo processo d’appello bis, che si svolgerà a Milano nell’ambito della condanna a quattro anni per evasione fiscale e riciclaggio della presunta finta compravendita di tre Ferrari Granturismo nel 2016. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Irene Pivetti al quarto grado di giudizio nel processo per evasione e riciclaggio, Cassazione accetta ricorso

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