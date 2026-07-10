La Corte di Cassazione ha confermato venerdì la confisca del Grand Hotel La Sonrisa, noto come «il castello delle cerimonie», situato a Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli. La decisione riguarda un procedimento di confisca che coinvolge l’immobile, noto per essere una location per matrimoni e eventi. La conferma è arrivata dopo il ricorso presentato contro una precedente sentenza di confisca. La proprietà resterà sotto sequestro in attesa di ulteriori sviluppi legali.

Venerdì la Corte di Cassazione ha confermato la confisca del Grand Hotel La Sonrisa di Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli, meglio noto come «il castello delle cerimonie». La famiglia Polese, proprietaria dell’hotel, aveva chiesto la revisione del processo che aveva portato alla confisca nel febbraio 2024 per lottizzazione abusiva. In estrema sintesi, l’intera area su cui è costruito l’hotel è stata radicalmente modificata senza rispettare le norme. La richiesta di revisione era già stata respinta dalla Corte d’appello, ora quindi la confisca è definitiva. La confisca è un provvedimento con cui lo stato diventa proprietario di beni oggetto di reati o di illeciti amministrativi. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La Cassazione ha confermato la confisca del «castello delle cerimonie»

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Il Castello Delle Cerimonie EPISODIO 9 COMPLETO

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