La Cassazione conferma la confisca della Sonrisa | il Castello delle Cerimonie resta chiuso

La Corte di Cassazione ha confermato la confisca del Castello delle Cerimonie, noto come la Sonrisa, di Sant'Antonio Abate. I ricorsi degli eredi di Antonio Polese sono stati respinti, mantenendo il provvedimento che ha portato alla chiusura definitiva della struttura. La decisione si basa sulla conferma della confisca già adottata in precedenza. La struttura rimane quindi chiusa e non sarà riaperta.

Nessuna riapertura per il Castello delle Cerimonie. La Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi presentati dagli eredi di Antonio Polese, confermando definitivamente la confisca della struttura di Sant'Antonio Abate. Per il celebre complesso alberghiero e ristorante, reso famoso dall'omonimo reality televisivo, resta quindi lo stop alle attività, con la stagione dei matrimoni estivi ormai definitivamente compromessa. Gli avvocati della famiglia Polese avevano tentato di riaprire il procedimento chiedendo la revisione del processo che aveva sancito la confisca. L'istanza era stata già dichiarata inammissibile nei precedenti gradi di giudizio e ora anche la Suprema Corte ha confermato che non sussistono i presupposti giuridici per una nuova valutazione del caso, respingendo definitivamente i ricorsi. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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