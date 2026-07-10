La Casa Bianca ha confermato che gli Stati Uniti intendono rispettare gli impegni presi con l’Iran nel quadro di un memorandum d’intesa, anche dopo le dichiarazioni dell’ex presidente. I colloqui tra le parti sono proseguiti, senza segnalazioni di attacchi o incidenti durante la notte. Non sono stati annunciati cambiamenti ufficiali nella posizione americana riguardo all’accordo. La comunicazione si concentra sulla continuità degli impegni sottoscritti, nonostante le dichiarazioni di Trump.

Gli Stati Uniti si considerano ancora vincolati agli obblighi assunti nel quadro del memorandum d’intesa firmato con l’Iran, nonostante Donald Trump consideri “finito” il cessate il fuoco con Teheran, dopo gli attacchi lanciati dalla Repubblica islamica contro alcune navi in transito nello Stretto di Hormuz e contro i Paesi limitrofi alleati di Washington. Malgrado gli ultimi giorni di attacchi incrociati e le dichiarazioni del presidente Usa, i colloqui continuano. La conferma è arrivata direttamente in una nota diramata dalla Casa bianca, citata dalle agenzie di stampa Reuters e Bloomberg, secondo cui “i colloqui tecnici continuano” e “gli Stati Uniti restano impegnati a trovare una soluzione”. 🔗 Leggi su Tpi.it

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© Tpi.it - La Casa bianca conferma “l’impegno degli Usa” a rispettare il memorandum con l’Iran: i colloqui continuano nonostante le dichiarazioni di Trump. Nessun attacco nella notte

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