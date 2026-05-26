Gli Stati Uniti hanno condotto un attacco nel sud dell'Iran, causando la reazione di Teheran che ha dichiarato che si vendicherà. Nonostante l’azione militare, i colloqui tra le parti continuano. La situazione ha generato tensione tra i due paesi, mentre le trattative proseguono senza interruzioni. La risposta di Teheran si è fatta sentire con una dichiarazione pubblica di un leader, promettendo ritorsioni. La situazione rimane incerta, con le negoziazioni ancora in corso.

WASHINGTON – Attacco Usa nel sud dell’Iran. Collera di Teheran. Nonostante le trattative proseguano serrate e da entrambe le parti si parli di progressi, Washington ha deciso di sferrare un attacco nel sud colpendo un sito per il lancio di missili e alcune navi per la posa delle mine. Un raid di “autodifesa” per proteggere le truppe, si è affrettato a precisare il comando americano in Medio Oriente. Ma per Teheran si è trattato di una vera e propria “flagrante violazione” del cessate il fuoco che, ha avvertito, non sarà lasciata “senza risposta”. L’improvviso raid americano nell’area di Bandar Abbas, città portuale sede di una base navale iraniana, segue giornate di grande nervosismo, soprattutto da parte del presidente americano Donald Trump che nei giorni scorsi aveva annunciato la firma imminente di un’intesa. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Usa: attacco nel sud Iran. Khamenei: “Ci vendicheremo”. Ma i colloqui continuano

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