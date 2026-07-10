Un incendio ha devastato una vasta area in Andalusia, nella provincia di Almeria, in Spagna. Le fiamme sono partite dopo che un cavo elettrico si è spezzato, provocando l’accensione. Sul luogo, si sono riscontrate anche alte temperature e vegetazione secca, che hanno favorito la diffusione del fuoco. Le autorità stanno ancora verificando le cause precise dell’incidente. Non sono stati riportati feriti o perdite di vite umane.

È stata la caduta di un cavo elettrico a innescare il devastante incendio che ha colpito l’Andalusia, nella provincia di Almeria, in Spagna. A riferirlo è stato l’assessore alla Presidenza ed Emergenze della Giunta regionale andalusa, Antonio Sanz, secondo il quale l’origine del rogo sarebbe legata al cedimento di una linea elettrica nei pressi del chilometro 511 della strada nazionale N-340A, nella zona di Los Gallardos. Secondo alcune testimonianze raccolte dai soccorritori, il cavo sarebbe precipitato sulla vegetazione secca, resa ancora più vulnerabile dalle recenti ondate di caldo estremo che hanno interessato la Spagna, provocando l’innesco delle fiamme. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La caduta di un cavo elettrico e la vegetazione secca per il caldo estremo tra le cause dell’incendio in Andalusia

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