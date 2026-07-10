Cavo elettrico cade a terra e prende fuoco un bosco | almeno 12 morti in Andalusia

Da ilgiornale.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un cavo elettrico è caduto a terra e ha innescato un incendio boschivo nella provincia di Almería, in Andalusia. L'incendio, attivo da diversi giorni, ha provocato almeno 12 decessi e sta devastando la vegetazione nella zona di Los Gallardos. Le autorità stanno ancora cercando di quantificare con esattezza le vittime e i danni causati dal fuoco. La situazione rimane critica, con operazioni di spegnimento in corso e difficoltà nel contenere le fiamme.

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La Spagna meridionale vive ore drammatiche. L'incendio che da giorni divora la vegetazione intorno a Los Gallardos, nella provincia di Almería, ha lasciato dietro di sé una scia di morte che le autorità faticano ancora a quantificare con precisione. Il bilancio, aggiornato nella mattinata di venerdì, parla di 11 vittime accertate – e non più 12, come comunicato in un primo momento – e di 8 feriti, quattro dei quali in condizioni gravi. A destare ulteriore preoccupazione è il dato, diffuso dalla Junta de Andalucía, di 19 persone ancora non localizzate, mentre il presidente della Junta, Juanma Moreno, ha anticipato che il bilancio delle vittime potrebbe salire a 12, in attesa di conferma ufficiale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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