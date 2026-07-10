La banalità del male

Il tribunale di Milano ha condannato a quattro mesi di reclusione e a un risarcimento di 1 euro uno degli individui accusati di aver pubblicato insulti razziali online contro la senatrice Liliana Segre. Si tratta dell’unico imputato che ha optato per il rito abbreviato. La sentenza riguarda i commenti offensivi e discriminatori diffusi sui social network.

Arriva la prima sentenza nel processo per gli insulti razziali pubblicati online contro la senatrice Liliana Segre: il tribunale di Milano ha condannato uno degli haters - l'unico che aveva scelto di essere giudicato con il rito abbreviato - a 4 mesi e a un risarcimento di 1.500 euro. Le sentenze non si commentano, i fatti sì. E al centro di questa vicenda c’è una signora di 95 anni, senatrice della Repubblica che Il 30 gennaio 1944 venne deportata dal binario 21 della stazione di Milano Centrale al campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau Venne subito separata dal padre Alberto, che non rivide mai più e che poi morì il 27 aprile 1944. Proprio come i nonni, uccisi nelle camere a gas il giorno dell'arrivo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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