Israele e la banalità del male

In un racconto che ripercorre momenti di violenza e crudeltà, i testimoni ricordano un ufficiale delle SS di nome Zepf, descritto come un individuo dall’aspetto umano ma responsabile di atti brutali. La narrazione si concentra su questa figura e sulle sue azioni durante un periodo segnato da episodi di violenza. Le testimonianze riportano dettagli sulla ferocia di Zepf, che si inseriscono in un quadro di brutalità generale.

“In quell’ultima, mesta fase tutti i testimoni ricordano la ferocia di un altro essere dal sembiante umano, una SS di nome Zepf. Era specializzato in bambini. Dotato di una forza erculea, quel mostro pescava un bambino dal gruppo, lo brandiva come una clava e gli sbatteva la testa per terra, oppure gli spezzava la schiena. Quando seppi dell’esistenza di quell’essere – nato pur sempre da un ventre di donna – non volevo credere a ciò che su di lui mi riferivano. Ma quando poi sentii con le mie orecchie gli stessi racconti ripetuti da testimoni diretti, mi resi conto che ne parlavano come di uno dei tanti, normalissimi casi dell’inferno di Treblinka. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Israel, Ilan, Arendt e a banalidade do mal

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