Filippo Giardina al Teatro Puccini con La banalità del male

Il 11 maggio 2026, il Teatro Puccini di Firenze ospiterà lo spettacolo “La banalità del bene” di Filippo Giardina, parte del suo tour teatrale intitolato “La banalità del male”. La data è stata annunciata e il pubblico potrà assistere alla rappresentazione in quella data. L’evento si svolgerà nella sede teatrale fiorentina, nota per ospitare spettacoli di vario genere.

Il tour teatrale “LA BANALITÀ DEL BENE” di Filippo Giardina farà tappa a Firenze l’11 maggio 2026, al Teatro Puccini. Lo spettacolo fa parte di una tournée iniziata a marzo, che sta attraversando numerose città italiane e che proseguirà, dall’autunno, anche in Europa, confermando il forte.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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