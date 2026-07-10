Le autorità stanno verificando se il 27enne algerino coinvolto nell'aggressione di una ragazza di 22 anni alla fermata della metro Duomo di Milano abbia legami con ambienti radicalizzati. Le indagini sono coordinate dal nucleo Antiterrorismo dei carabinieri di Milano e si svolgono anche attraverso l'intercettazione di informazioni a livello europeo. Il sospetto è di un possibile collegamento con l’Islam radicale, senza che siano stati ancora forniti dettagli sui risultati delle verifiche.

Milano, 10 luglio 2026 – Il nucleo Antiterrorismo dei Ros di Milano sta facendo verifiche in Europa, tramite Interpol, su "un'eventuale coinvolgimento in ambienti radicalizzati" di Mohamed Saidi, il 27enne algerino arrestato per aver aggredito e sfregiato ieri pomeriggio alla fermata della metro Duomo di Milano una ragazza di 22 anni. Lo si legge nel verbale di arresto effettuato dalla Polizia locale. Poche ore prima dell'aggressione, Saidi era stato scarcerato, con divieto di dimora a Milano, a seguito del processo per direttissima celebrato alle 9.30 di ieri mattina a Palazzo di Giustizia, che dista meno di un chilometro da piazza Duomo. L’arresto in piazza Argentina . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La 22enne sfregiata alla stazione Duomo: Interpol e Ros indagano su possibili legami di Mohamed Saidi con l’Islam radicale

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