Le forze dell’ordine stanno verificando se ci siano collegamenti tra le gang e l’omicidio di un 22enne avvenuto martedì sera alla stazione Certosa di Milano. La vittima è stata colpita con un coltello. L’indagine si focalizza su questa pista, mentre si cerca di identificare eventuali responsabili o motivazioni legate a conflitti tra gruppi criminali. Nessuna altra informazione è stata resa nota al momento.

Si sta concentrando sull ’ipotesi delle gang l’indagine sull’omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso a coltellate martedì sera alla stazione Certosa di Milano, nella periferia nord della città. Al momento, tuttavia, dagli accertamenti investigativi non emergerebbe ancora un quadro riconducibile con certezza a uno scontro organizzato tra gruppi strutturati, ma gli inquirenti non escludono alcuna pista. Il giovane, originario dell’Ecuador ma nato in Italia, lavorava nel settore degli allestimenti e viveva con la famiglia proprio nella zona della stazione. La sera dell’aggressione si trovava in compagnia del fratello e di un amico quando sarebbe stato accerchiato da circa una decina di ragazzi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Si indaga su possibili legami con le gang per l’omicidio di Gianluca Ibarra Silvera alla stazione Certosa di Milano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

CEO never smiles, until she gets pregnant after a one-night stand, he spoils her madly!

Notizie e thread social correlati

Milano, 22enne accoltellato e ucciso alla stazione Certosa: Gianluca Ibarra Silvera accerchiato da dieci personeA Milano, un ragazzo di 22 anni è stato accoltellato e ucciso alla stazione Certosa.

22enne accoltellato alla stazione Certosa di Milano-Certosa: gravissimoUn giovane di 22 anni è stato accoltellato gravemente alla stazione di Milano-Certosa.

Gianluca Ibarra Silvera accerchiato da 10 persone e ucciso a coltellate a 22 anni in stazione CertosaL'aggressione martedì sera in via Mambretti. Il giovane, 22 anni, è morto all'ospedale Fatebenefratelli nella notte. Indaga la polizia: al vaglio anche la pista di uno scontro tra gang latine ... milanotoday.it

Chi era Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso a coltellate nella stazione di Milano-CertosaSi chiamava Gianluca Ibarra Silvera il 22enne accoltellato durante una rissa avvenuta poco prima delle 22.30 di martedì 26 maggio nella stazione di Milano Certosa. Gli aggressori - una decina in tutto ... tag24.it