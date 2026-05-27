Si indaga su possibili legami con le gang per l’omicidio di Gianluca Ibarra Silvera alla stazione Certosa di Milano

Da ilfattoquotidiano.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le forze dell’ordine stanno verificando se ci siano collegamenti tra le gang e l’omicidio di un 22enne avvenuto martedì sera alla stazione Certosa di Milano. La vittima è stata colpita con un coltello. L’indagine si focalizza su questa pista, mentre si cerca di identificare eventuali responsabili o motivazioni legate a conflitti tra gruppi criminali. Nessuna altra informazione è stata resa nota al momento.

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Si sta concentrando sull ’ipotesi delle gang l’indagine sull’omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso a coltellate martedì sera alla stazione Certosa di Milano, nella periferia nord della città. Al momento, tuttavia, dagli accertamenti investigativi non emergerebbe ancora un quadro riconducibile con certezza a uno scontro organizzato tra gruppi strutturati, ma gli inquirenti non escludono alcuna pista. Il giovane, originario dell’Ecuador ma nato in Italia, lavorava nel settore degli allestimenti e viveva con la famiglia proprio nella zona della stazione. La sera dell’aggressione si trovava in compagnia del fratello e di un amico quando sarebbe stato accerchiato da circa una decina di ragazzi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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